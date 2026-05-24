Дания по буллитам обыграла сборную Италии в матче чемпионата мира — 2026 по хоккею

Сегодня, 24 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Дании и Италии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали датские хоккеисты со счётом 3:2 по буллитам.

На третьей минуте матча сборная Дании забросила две шайбы подряд — голами отметились Кристиан Вайсе Матиасен и Миккель Огор. Во втором периоде Италии удалось забить два гола и сравнять счёт — дублем отметился Томми Пурделлер. По буллитам победу одержали датчане.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Дания и Италия выступают в группе B с командами Чехии, Норвегии, Швеции, Словакии, Канады и Дании.