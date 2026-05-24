Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дания — Италия, результат матча 24 мая 2026 года, счет 3:2 Б, ЧМ по хоккею 2026

Дания по буллитам обыграла сборную Италии в матче чемпионата мира — 2026 по хоккею
Комментарии

Сегодня, 24 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Дании и Италии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали датские хоккеисты со счётом 3:2 по буллитам.

ЧМ-2026 . Группа B
24 мая 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Дания
Окончен
3 : 2
Б
Италия
1:0 Вайсе Матиасен (Бруггиссер, Шмидт-Свейструп) – 02:33     2:0 Огор (Олесен, Ларсен) – 02:49     2:1 Пурделлер (Фрюклунд, Buono) – 21:17 (pp)     2:2 Пурделлер (Фрюклунд, Тривеллато) – 35:34     3:2 Русселль – 65:00    

На третьей минуте матча сборная Дании забросила две шайбы подряд — голами отметились Кристиан Вайсе Матиасен и Миккель Огор. Во втором периоде Италии удалось забить два гола и сравнять счёт — дублем отметился Томми Пурделлер. По буллитам победу одержали датчане.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Дания и Италия выступают в группе B с командами Чехии, Норвегии, Швеции, Словакии, Канады и Дании.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
Материалы по теме
Канада чуть не проиграла сенсационному аутсайдеру, финны раздавили Латвию. Итоги дня на ЧМ
Канада чуть не проиграла сенсационному аутсайдеру, финны раздавили Латвию. Итоги дня на ЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android