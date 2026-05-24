Сборная Великобритании покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Национальная команда Великобритании не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею.

Британцы в шестом матче группового этапа турнира уступили команде Латвии (0:6). Сборная Великобритании располагается на восьмой строчке в турнирной таблице группы A и после сегодняшнего поражения потеряла шансы подняться на седьмое место, дающее возможность остаться в элитном дивизионе.

В следующем году места аутсайдеров по итогам чемпионата мира — 2026 займут сборные Казахстана и Украины. Турнир пройдёт в Германии.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 сборных, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.