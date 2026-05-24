Главная Хоккей Новости

Сборная Великобритании покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Национальная команда Великобритании не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею.

ЧМ-2026 . Группа A
24 мая 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Великобритания
Окончен
0 : 6
Латвия
0:1 Дзиеркалс (Эгле, Тралмакс) – 09:29     0:2 Смирнов (Туманов, Вилманис) – 13:25     0:3 Балцерс (Смирнов, Мамчицс) – 19:18     0:4 Тралмакс (Балцерс, Шмитс) – 22:03 (pp)     0:5 Эгле (Тралмакс) – 36:19     0:6 Крастенбергс (Вилманис, Шмитс) – 38:41 (pp)    

Британцы в шестом матче группового этапа турнира уступили команде Латвии (0:6). Сборная Великобритании располагается на восьмой строчке в турнирной таблице группы A и после сегодняшнего поражения потеряла шансы подняться на седьмое место, дающее возможность остаться в элитном дивизионе.

В следующем году места аутсайдеров по итогам чемпионата мира — 2026 займут сборные Казахстана и Украины. Турнир пройдёт в Германии.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 сборных, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.

