Хоккей Новости

Заслуженный тренер России оценил готовность Романа Ротенберга возглавить «Локомотив»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мыслями о возможном преемнике тренера Боба Хартли в «Локомотиве». 21 мая клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счётом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина — 2026. После игры главный тренер Боб Хартли объявил о завершении карьеры. Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил готовность возглавить клуб.

«Тяжело будет ещё раз так удачно найти тренера. Ярославль стреляет дуплетом — они при Вуйтеке дважды стали чемпионами, сейчас тоже два раза взяли трофей. Трудно будет выиграть в третий раз подряд. Наверное, будут искать тренера за рубежом. Если в прошлый раз привезли Хартли, а он удачно сработал. У них было много иностранных тренеров.

Роман Ротенберг? Что-то уже когда-то было, но не срослось. Думаю, в Ярославле сильное противодействие. Уже такое было, но не прошло. Не из-за того, что он не захотел. Потом они и Хартли нашли», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

