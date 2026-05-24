«Такова судьба». Форвард МХК «Спартак» — о поражении от «Локо» в финале Кубка Харламова

Нападающий МХК «Спартак» Данила Сысоев высказался о поражении в финальной серии Кубка Харламова от «Локо» (2-4).

«Спасибо большое ребятам, болельщикам, тренерскому штабу, персоналу, руководству клуба за проделанную работу за весь год, который мы проводили. Честно отработали, пахали, дошли до финала. Но, к сожалению, бывает, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Такова судьба. Уже неважно, что случилось в решающей игре. Проиграли — на этом всё. До этого проиграл финал в «Омских Ястребах» с «Чайкой» в 2023 году, от каждого поражения каждый раз по-новому испытываешь эмоции. Всё равно не хочется проигрывать. Нормальному спортсмену неохота проигрывать никогда, но, к сожалению, я проиграл. Надеюсь, когда-то выиграю. Соперника с победой, нашим болельщикам большое спасибо за поддержку по ходу всего сезона», — цитирует Сысоева пресс-служба МХЛ.