«Такова судьба». Форвард МХК «Спартак» — о поражении от «Локо» в финале Кубка Харламова

Нападающий МХК «Спартак» Данила Сысоев высказался о поражении в финальной серии Кубка Харламова от «Локо» (2-4).

Olimpbet МХЛ – плей-офф . Финал. 6-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
0 : 5
Локо
Ярославль
0:1 Емельянов – 02:32 (5x4)     0:2 Мешков (Лутцев, Чалый) – 25:33 (5x5)     0:3 Масленицин (Шлюков, Кузнецов) – 47:21 (5x5)     0:4 Емельянов (Пустовой, Котков) – 49:47 (5x5)     0:5 Емельянов – 54:56 (en)    

«Спасибо большое ребятам, болельщикам, тренерскому штабу, персоналу, руководству клуба за проделанную работу за весь год, который мы проводили. Честно отработали, пахали, дошли до финала. Но, к сожалению, бывает, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Такова судьба. Уже неважно, что случилось в решающей игре. Проиграли — на этом всё. До этого проиграл финал в «Омских Ястребах» с «Чайкой» в 2023 году, от каждого поражения каждый раз по-новому испытываешь эмоции. Всё равно не хочется проигрывать. Нормальному спортсмену неохота проигрывать никогда, но, к сожалению, я проиграл. Надеюсь, когда-то выиграю. Соперника с победой, нашим болельщикам большое спасибо за поддержку по ходу всего сезона», — цитирует Сысоева пресс-служба МХЛ.

