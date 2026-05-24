Форвард «Локо»: дядя Саша Радулов — святой человек. Он вечно молодой мальчик

Нападающий «Локо» Роман Лутцев назвал 39-летнего форварда «Локомотива» Александра Радулова святым человеком и вечно молодым мальчиком.

– Какие эмоции после победы в Кубке Харламова?

– До конца не получается осознать этот большой успех. Когда эмоции немного утихнут, буду радоваться этому. Причина успеха – сплочённость. У нас сильная команда и по меркам МХЛ возрастная.

– Радует ещё и «золотой» дубль Ярославля – Кубок Гагарина и Кубок Харламова?

– Мы до игры говорили, что прикольно будет сделать «золотой» дубль, это получилось. Я очень радовался, когда они выиграли Кубок Гагарина — это очень сильно. Можно сказать, что это команда легенд.

– Александр Радулов – тоже легенда?

– Это понятно. Дядя Саша Радулов — святой человек. Он вечно молодой мальчик. Он очень много разговаривает с молодыми, он с нами на одной волне — смеётся, шутит, — цитирует Лутцева «РБ Спорт».