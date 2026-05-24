Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Локо»: дядя Саша Радулов — святой человек. Он вечно молодой мальчик

Форвард «Локо»: дядя Саша Радулов — святой человек. Он вечно молодой мальчик
Комментарии

Нападающий «Локо» Роман Лутцев назвал 39-летнего форварда «Локомотива» Александра Радулова святым человеком и вечно молодым мальчиком.

– Какие эмоции после победы в Кубке Харламова?
– До конца не получается осознать этот большой успех. Когда эмоции немного утихнут, буду радоваться этому. Причина успеха – сплочённость. У нас сильная команда и по меркам МХЛ возрастная.

– Радует ещё и «золотой» дубль Ярославля – Кубок Гагарина и Кубок Харламова?
– Мы до игры говорили, что прикольно будет сделать «золотой» дубль, это получилось. Я очень радовался, когда они выиграли Кубок Гагарина — это очень сильно. Можно сказать, что это команда легенд.

Александр Радулов – тоже легенда?
– Это понятно. Дядя Саша Радулов — святой человек. Он вечно молодой мальчик. Он очень много разговаривает с молодыми, он с нами на одной волне — смеётся, шутит, — цитирует Лутцева «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Ярославль захватил российский хоккей». «Локо» и «Локомотив» вошли в историю
«Ярославль захватил российский хоккей». «Локо» и «Локомотив» вошли в историю
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android