Гомоляко: «Локомотив» — лучшая организация. Школа работает шикарно

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко назвал школу «Локомотива» лучшей в российском хоккее. Впервые в истории КХЛ и МХЛ чемпионские титулы завоевали команды из одной клубной системы.

«Здесь комментарии излишни. Школа работает шикарно. Ребята всегда в финалах. Молодёжка уже четыре раза становилась чемпионом. Чемпионство команды КХЛ по определенным причинам, понятным всем, немножко затянулось. Ведь та команда была шикарная, если вспомнить ребят, которые погибли. Они же на предсезонке, по-моему, всего шесть голов пропустили! Все уже отдавали им сразу Кубок, это была чемпионская команда! И в конце концов эта команда строилась постепенно – около пяти лет.

Точечная селекция, в этом составе порядка 15 своих воспитанников. Я как раз сегодня об этом днем думал, наверное, все-таки это сейчас самая лучшая школа. Ну и я думаю, что это самая лучшая организация. Яковлев и Лукин – это такие великие люди, которые построили это все, выстроили. Поэтому с победой еще раз. С двойной уже, молодцы, хорошая работа», – цитирует Гомоляко Metaratings.