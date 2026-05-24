Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гомоляко: «Локомотив» — лучшая организация. Школа работает шикарно

Гомоляко: «Локомотив» — лучшая организация. Школа работает шикарно
Комментарии

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко назвал школу «Локомотива» лучшей в российском хоккее. Впервые в истории КХЛ и МХЛ чемпионские титулы завоевали команды из одной клубной системы.

«Здесь комментарии излишни. Школа работает шикарно. Ребята всегда в финалах. Молодёжка уже четыре раза становилась чемпионом. Чемпионство команды КХЛ по определенным причинам, понятным всем, немножко затянулось. Ведь та команда была шикарная, если вспомнить ребят, которые погибли. Они же на предсезонке, по-моему, всего шесть голов пропустили! Все уже отдавали им сразу Кубок, это была чемпионская команда! И в конце концов эта команда строилась постепенно – около пяти лет.

Точечная селекция, в этом составе порядка 15 своих воспитанников. Я как раз сегодня об этом днем думал, наверное, все-таки это сейчас самая лучшая школа. Ну и я думаю, что это самая лучшая организация. Яковлев и Лукин – это такие великие люди, которые построили это все, выстроили. Поэтому с победой еще раз. С двойной уже, молодцы, хорошая работа», – цитирует Гомоляко Metaratings.

Материалы по теме
«Ярославль захватил российский хоккей». «Локо» и «Локомотив» вошли в историю
«Ярославль захватил российский хоккей». «Локо» и «Локомотив» вошли в историю
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android