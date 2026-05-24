Сборная Финляндии одержала победу над Австрией на ЧМ-2026
Сегодня, 24 мая, в Цюрихе, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Австрии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 5:2.
ЧМ-2026 . Группа A
24 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 2
Австрия
1:0 Гранлунд (Барков, Хейнола) – 18:39 (pp) 2:0 Мяэналанен (Мереля, Саариярви) – 23:14 3:0 Пульюярви (Лунделль, Йокихарью) – 31:49 4:0 Маннинен (Рятю, Пульюярви) – 32:36 4:1 Нисснер (Цвергер, Шнайдер) – 43:24 5:1 Пуйстола (Хямеэнахо, Саариярви) – 47:29 5:2 Wallner (Шерцер, Kolarik) – 58:24
Голами в составе финской сборной отметились Микаэль Гранлунд, Саку Мяэналанен, Ессе Пульюярви, Сакари Маннинен, Патрик Пуйстола. Шайбы в составе австрийской сборной забросили Беньямин Нисснер и Леон Валлнер.
Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Финляндия и Австрия выступают в группе А с командами Великобритании, США, Латвии, Швейцарии, Германии и Венгрии.
