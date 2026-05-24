Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Финляндия — Австрия, результат матча 24 мая 2026 года, счет 5:2, ЧМ по хоккею 2026

Сборная Финляндии одержала победу над Австрией на ЧМ-2026
Комментарии

Сегодня, 24 мая, в Цюрихе, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Австрии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 5:2.

ЧМ-2026 . Группа A
24 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 2
Австрия
1:0 Гранлунд (Барков, Хейнола) – 18:39 (pp)     2:0 Мяэналанен (Мереля, Саариярви) – 23:14     3:0 Пульюярви (Лунделль, Йокихарью) – 31:49     4:0 Маннинен (Рятю, Пульюярви) – 32:36     4:1 Нисснер (Цвергер, Шнайдер) – 43:24     5:1 Пуйстола (Хямеэнахо, Саариярви) – 47:29     5:2 Wallner (Шерцер, Kolarik) – 58:24    

Голами в составе финской сборной отметились Микаэль Гранлунд, Саку Мяэналанен, Ессе Пульюярви, Сакари Маннинен, Патрик Пуйстола. Шайбы в составе австрийской сборной забросили Беньямин Нисснер и Леон Валлнер.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Финляндия и Австрия выступают в группе А с командами Великобритании, США, Латвии, Швейцарии, Германии и Венгрии.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
Материалы по теме
США светит провал на ЧМ по хоккею! Проиграли Латвии и рискуют не выйти из группы
США светит провал на ЧМ по хоккею! Проиграли Латвии и рискуют не выйти из группы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android