Сборная Финляндии одержала победу над Австрией на ЧМ-2026

Сегодня, 24 мая, в Цюрихе, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Австрии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 5:2.

Голами в составе финской сборной отметились Микаэль Гранлунд, Саку Мяэналанен, Ессе Пульюярви, Сакари Маннинен, Патрик Пуйстола. Шайбы в составе австрийской сборной забросили Беньямин Нисснер и Леон Валлнер.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Финляндия и Австрия выступают в группе А с командами Великобритании, США, Латвии, Швейцарии, Германии и Венгрии.