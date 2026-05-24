Словакия — Канада, результат матча 24 мая 2026 года, счет 1:5, ЧМ по хоккею 2026

Сборная Канады уверенно обыграла Словакию на чемпионате мира — 2026 по хоккею
Комментарии

Сегодня, 24 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 5:1.

ЧМ-2026 . Группа B
24 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Словакия
Окончен
1 : 5
Канада
0:1 Козенс (Кросби, Селебрини) – 14:28     1:1 Поспишил (Радивоевич, Росандич) – 28:47     1:2 Виларди (Таварес, Томас) – 42:14 (pp)     1:3 Таварес (О'Райлли, Райлли) – 44:54     1:4 О'Райлли (Бушар) – 47:36 (sh)     1:5 Селебрини (Виларди, Шайфли) – 49:21    

На 15-й минуте нападающий сборной Канады Дилан Козенс забил первый гол с передач Сидни Кросби и Малкина Селебрини. На 29-й минуте Кристиан Поспишил сравнял счёт. Решающим в матче стал третий период, в котором канадцы забросили четыре шайбы — отличились Габриэль Виларди, Джон Таварес, Райан О'Райлли и Селебрини.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 сборных, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
Четыре команды всё ещё непобедимы, США и Швеция в погоне за плей-офф. Расклады на ЧМ-2026
