Результаты матчей ЧМ по хоккею 2026 на 24 мая 2026

Сегодня, 24 мая, состоялись четыре матча в рамках группового этапа чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая.

Результаты матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 24 мая:

Дания – Италия — 3:2 Б;

Великобритания – Латвия — 0:6;

Словакия – Канада — 1:5;

Финляндия – Австрия — 5:2.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 сборных, которые разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Напомним, сборная России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.