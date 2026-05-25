Маккиннон вышел на 3-е место в истории «Колорадо» по участию в стартовых голах в КС
В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Колорадо Эвеланш». Счёт в серии 2-0 в пользу «Вегаса».
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2-й период
3 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 03:21 0:2 Кадри (Нечас, Мэнсон) – 07:03 0:3 Друри (Келли, Тэйвз) – 13:15 (sh) 1:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 20:19 (pp) 2:3 Карлссон (Марнер) – 24:05 3:3 Колесар (Коглан, Корчак) – 32:46
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:0 в пользу гостей. В этой встрече нападающий Натан Маккиннон отметился результативной передачей.
Маккиннон поучаствовал в стартовом голе своей команды в матче плей-офф в 18-й раз за карьеру и вышел на чистое третье место в истории «Колорадо»/«Квебек Нордикс» по этому показателю, обойдя Роба Блейка. Впереди остаются только Петер Форсберг (36) и Джо Сакик (33).
