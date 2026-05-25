Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маккиннон вышел на 3-е место в истории «Колорадо» по участию в стартовых голах в КС

Маккиннон вышел на 3-е место в истории «Колорадо» по участию в стартовых голах в КС
Комментарии

В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Колорадо Эвеланш». Счёт в серии 2-0 в пользу «Вегаса».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2-й период
3 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 03:21     0:2 Кадри (Нечас, Мэнсон) – 07:03     0:3 Друри (Келли, Тэйвз) – 13:15 (sh)     1:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 20:19 (pp)     2:3 Карлссон (Марнер) – 24:05     3:3 Колесар (Коглан, Корчак) – 32:46    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:0 в пользу гостей. В этой встрече нападающий Натан Маккиннон отметился результативной передачей.

Маккиннон поучаствовал в стартовом голе своей команды в матче плей-офф в 18-й раз за карьеру и вышел на чистое третье место в истории «Колорадо»/«Квебек Нордикс» по этому показателю, обойдя Роба Блейка. Впереди остаются только Петер Форсберг (36) и Джо Сакик (33).

Материалы по теме
Сразу три клуба НХЛ уволили тренеров. Кого ждать на замену?
Сразу три клуба НХЛ уволили тренеров. Кого ждать на замену?
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android