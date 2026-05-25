Маккиннон вышел на 3-е место в истории «Колорадо» по участию в стартовых голах в КС

В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Колорадо Эвеланш». Счёт в серии 2-0 в пользу «Вегаса».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:0 в пользу гостей. В этой встрече нападающий Натан Маккиннон отметился результативной передачей.

Маккиннон поучаствовал в стартовом голе своей команды в матче плей-офф в 18-й раз за карьеру и вышел на чистое третье место в истории «Колорадо»/«Квебек Нордикс» по этому показателю, обойдя Роба Блейка. Впереди остаются только Петер Форсберг (36) и Джо Сакик (33).