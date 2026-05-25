«Вегас» отыгрался с 0:3 и победил «Колорадо». «Рыцари» в шаге от выхода в финал КС

В ночь с 24 на 25 мая на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился третий матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась волевой победой хозяев со счётом 5:3. Отметим, по ходу встречи коллектив из Парадайса проигрывал со счётом 0:3.

В составе победителей голами отличились Марк Стоун (1+1), Вильям Карлссон, Бретт Хауден, Киган Колесар и Томаш Гертл (1+1). Российские форварды Павел Дорофеев (-1) и Иван Барбашёв (-1) очков в матче не набрали. У гостей забивали Габриэль Ландеског, Назем Кадри и Джек Друри. Лидер команды Натан Маккиннон завершил встречу с результативной передачей. Российский нападающий Валерий Ничушкин (-1) не забил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вегас» теперь ведёт в серии 3-0. Четвёртый матч серии пройдёт также на площадке в Парадайсе.