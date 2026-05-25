Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вегас Голден Найтс — Колорадо Эвеланш, результат матча 25 мая 2026, счёт 5:3, 3-й матч 1/2 финала плей-офф НХЛ 2025/2026

«Вегас» отыгрался с 0:3 и победил «Колорадо». «Рыцари» в шаге от выхода в финал КС
Комментарии

В ночь с 24 на 25 мая на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился третий матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась волевой победой хозяев со счётом 5:3. Отметим, по ходу встречи коллектив из Парадайса проигрывал со счётом 0:3.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 03:21     0:2 Кадри (Нечас, Мэнсон) – 07:03     0:3 Друри (Келли, Тэйвз) – 13:15 (sh)     1:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 20:19 (pp)     2:3 Карлссон (Марнер) – 24:05     3:3 Колесар (Коглан, Корчак) – 32:46     4:3 Гертл (Стоун, Корчак) – 48:21     5:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 59:01    

В составе победителей голами отличились Марк Стоун (1+1), Вильям Карлссон, Бретт Хауден, Киган Колесар и Томаш Гертл (1+1). Российские форварды Павел Дорофеев (-1) и Иван Барбашёв (-1) очков в матче не набрали. У гостей забивали Габриэль Ландеског, Назем Кадри и Джек Друри. Лидер команды Натан Маккиннон завершил встречу с результативной передачей. Российский нападающий Валерий Ничушкин (-1) не забил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вегас» теперь ведёт в серии 3-0. Четвёртый матч серии пройдёт также на площадке в Парадайсе.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Маккиннон вышел на 3-е место в истории «Колорадо» по участию в стартовых голах в КС
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android