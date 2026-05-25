Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дорофеев потерял единоличное лидерство в гонке снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026

Дорофеев потерял единоличное лидерство в гонке снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026
Комментарии

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев потерял единоличное лидерство в снайперской гонке нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 03:21     0:2 Кадри (Нечас, Мэнсон) – 07:03     0:3 Друри (Келли, Тэйвз) – 13:15 (sh)     1:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 20:19 (pp)     2:3 Карлссон (Марнер) – 24:05     3:3 Колесар (Коглан, Корчак) – 32:46     4:3 Гертл (Стоун, Корчак) – 48:21     5:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 59:01    

Нападающий не отметился результативными действиями в третьем матче третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (5:3). На его счету всё ещё 10 голов в 15 играх плей-офф. Однако в данной встрече шайбу забросил одноклубник россиянина канадский форвард Бретт Хауден. В его активе теперь также 10 голов при аналогичном количестве игр. Они разделяют первую строчку данного рейтинга.

Далее в топе снайперов нынешнего плей-офф НХЛ с семью шайбами расположились форварды Логан Стэнковен («Каролина Харрикейнз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Алекс Ньюхук («Монреаль Канадиенс»), Мэтт Болди («Миннесота Уайлд») и ещё один нападающий «Вегаса» канадец Митчелл Марнер.

После этой победы «Вегас» находится в шаге от выхода в финал плей-офф НХЛ. Счёт в серии — 3-0.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Вегас» отыгрался с 0:3 и победил «Колорадо». «Рыцари» в шаге от выхода в финал КС
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android