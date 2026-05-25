Главная Хоккей Новости

«Колорадо» установил клубный рекорд XXI века в Кубке Стэнли

«Колорадо» установил клубный рекорд XXI века в Кубке Стэнли
«Колорадо Эвеланш» мощно начали третий матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Вегас Голден Найтс», забросив две шайбы уже за первые 7 минут встречи.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 03:21     0:2 Кадри (Нечас, Мэнсон) – 07:03     0:3 Друри (Келли, Тэйвз) – 13:15 (sh)     1:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 20:19 (pp)     2:3 Карлссон (Марнер) – 24:05     3:3 Колесар (Коглан, Корчак) – 32:46     4:3 Гертл (Стоун, Корчак) – 48:21     5:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 59:01    

Авторами стартовых голов стали Габриэль Ландеског и Назем Кадри. Таким образом, «Колорадо» оформили третий самый быстрый старт гостевого матча плей-офф в истории франшизы — две шайбы за 7:03 минут.

Быстрее команда забрасывала две шайбы в таком матче лишь во втором встрече финала дивизиона 1985 года (4:29) и пятой игре финала дивизиона 1982 года (6:47).

Несмотря на уверенное начало и преимущество 3:0 по ходу встречи, «Эвеланш» не сумели удержать победу. Матч завершился волевой победой «Вегаса» со счётом 5:3.

