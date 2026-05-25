«Колорадо» установил клубный рекорд XXI века в Кубке Стэнли

«Колорадо Эвеланш» мощно начали третий матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Вегас Голден Найтс», забросив две шайбы уже за первые 7 минут встречи.

Авторами стартовых голов стали Габриэль Ландеског и Назем Кадри. Таким образом, «Колорадо» оформили третий самый быстрый старт гостевого матча плей-офф в истории франшизы — две шайбы за 7:03 минут.

Быстрее команда забрасывала две шайбы в таком матче лишь во втором встрече финала дивизиона 1985 года (4:29) и пятой игре финала дивизиона 1982 года (6:47).

Несмотря на уверенное начало и преимущество 3:0 по ходу встречи, «Эвеланш» не сумели удержать победу. Матч завершился волевой победой «Вегаса» со счётом 5:3.

