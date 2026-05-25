«Колорадо» установил клубный рекорд XXI века в Кубке Стэнли
Поделиться
«Колорадо Эвеланш» мощно начали третий матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Вегас Голден Найтс», забросив две шайбы уже за первые 7 минут встречи.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 03:21 0:2 Кадри (Нечас, Мэнсон) – 07:03 0:3 Друри (Келли, Тэйвз) – 13:15 (sh) 1:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 20:19 (pp) 2:3 Карлссон (Марнер) – 24:05 3:3 Колесар (Коглан, Корчак) – 32:46 4:3 Гертл (Стоун, Корчак) – 48:21 5:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 59:01
Авторами стартовых голов стали Габриэль Ландеског и Назем Кадри. Таким образом, «Колорадо» оформили третий самый быстрый старт гостевого матча плей-офф в истории франшизы — две шайбы за 7:03 минут.
Быстрее команда забрасывала две шайбы в таком матче лишь во втором встрече финала дивизиона 1985 года (4:29) и пятой игре финала дивизиона 1982 года (6:47).
Несмотря на уверенное начало и преимущество 3:0 по ходу встречи, «Эвеланш» не сумели удержать победу. Матч завершился волевой победой «Вегаса» со счётом 5:3.
Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2026
-
06:17
-
06:14
-
06:01
-
04:22
- 24 мая 2026
-
23:50
-
23:41
-
23:32
-
23:15
-
22:50
-
22:20
-
21:50
-
21:20
-
20:50
-
20:20
-
19:58
-
19:32
-
19:15
-
18:50
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:35
-
17:20
-
17:06
-
17:00
-
16:50
-
16:25
-
15:55
-
15:39
-
15:36
-
15:24
-
15:00
-
14:52