25 мая главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли, баскетбол, НБА, теннис, Ролан Гаррос

«Вегас» — в шаге от финала Кубка Стэнли, «Милан» и «Юве» не попали в ЛЧ. Главное к утру
«Вегас Голден Найтс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в третьем матче кряду и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли, «Милан» и «Ювентус» не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, сербский теннисист Новак Джокович стартовал с победы на «Ролан Гаррос» — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вегас» отыгрался с 0:3 и победил «Колорадо». «Рыцари» в шаге от выхода в финал КС.
  2. Определились участники еврокубков сезона-2026/2027 от Италии.
  3. Новак Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026.
  4. Определилась соперница Мирры Андреевой по матчу второго круга «Ролан Гаррос» — 2026.
  5. «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» и сравнял счёт в серии. У Вембаньямы — 33 очка.
  6. «Интер Майами» с хет-триком Суареса одолел «Филадельфию» в результативной игре с 10 голами.
  7. Появились подробности по травме Лионеля Месси в преддверии ЧМ-2026.
  8. Сергей Юран возглавил «СКА-Хабаровск».
  9. Результаты матчей ЧМ по хоккею 2026 на 24 мая 2026.
  10. «Милан» проиграл «Кальяри» в заключительном туре Серии А и не попал в Лигу чемпионов.
  11. «Ювентус» упустил победу над «Торино» в заключительном туре Серии А.
  12. Антонелли выиграл Гран-при Канады, Хэмилтон — второй, Ферстаппен — третий. Расселл сошёл.

6 топ-матчей понедельника в теннисе: Шнайдер, Рублёв и Самсонова на «Ролан Гаррос»
