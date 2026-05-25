«Вегас» — в шаге от финала Кубка Стэнли, «Милан» и «Юве» не попали в ЛЧ. Главное к утру
«Вегас Голден Найтс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в третьем матче кряду и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли, «Милан» и «Ювентус» не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, сербский теннисист Новак Джокович стартовал с победы на «Ролан Гаррос» — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вегас» отыгрался с 0:3 и победил «Колорадо». «Рыцари» в шаге от выхода в финал КС.
- Определились участники еврокубков сезона-2026/2027 от Италии.
- Новак Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026.
- Определилась соперница Мирры Андреевой по матчу второго круга «Ролан Гаррос» — 2026.
- «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» и сравнял счёт в серии. У Вембаньямы — 33 очка.
- «Интер Майами» с хет-триком Суареса одолел «Филадельфию» в результативной игре с 10 голами.
- Появились подробности по травме Лионеля Месси в преддверии ЧМ-2026.
- Сергей Юран возглавил «СКА-Хабаровск».
- Результаты матчей ЧМ по хоккею 2026 на 24 мая 2026.
- «Милан» проиграл «Кальяри» в заключительном туре Серии А и не попал в Лигу чемпионов.
- «Ювентус» упустил победу над «Торино» в заключительном туре Серии А.
- Антонелли выиграл Гран-при Канады, Хэмилтон — второй, Ферстаппен — третий. Расселл сошёл.
