«Его придётся убить, чтобы убрать со льда». Уэджвуд — об игре Маккиннона с травмой колена
Вратарь «Колорадо Эвеланш» Скотт Уэджвуд высказался о травме нападающего Натана Маккиннона после заблокированного броска в третьем матче серии с «Вегас Голден Найтс» (3:5). Шайба попала форварду в колено, он покинул площадку во втором периоде и провёл лишь четыре смены в третьем периоде в конце матча.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 03:21 0:2 Кадри (Нечас, Мэнсон) – 07:03 0:3 Друри (Келли, Тэйвз) – 13:15 (sh) 1:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 20:19 (pp) 2:3 Карлссон (Марнер) – 24:05 3:3 Колесар (Коглан, Корчак) – 32:46 4:3 Гертл (Стоун, Корчак) – 48:21 5:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 59:01
«Возможно, его придётся убить, чтобы убрать с площадки. Просто такой он человек, боец. Он, очевидно, доказывает это каждый раз, когда выходит на лёд. Он хочет победить больше всех, и это был ещё один пример этого», — цитирует Уэджвуда пресс-служба клуба.
В 12 играх текущего плей-офф Маккиннон забил семь голов и отдал восемь результативных передач, он является лучшим бомбардиром «Эвеланш» с 15 очками.
