«Его придётся убить, чтобы убрать со льда». Уэджвуд — об игре Маккиннона с травмой колена

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Скотт Уэджвуд высказался о травме нападающего Натана Маккиннона после заблокированного броска в третьем матче серии с «Вегас Голден Найтс» (3:5). Шайба попала форварду в колено, он покинул площадку во втором периоде и провёл лишь четыре смены в третьем периоде в конце матча.

«Возможно, его придётся убить, чтобы убрать с площадки. Просто такой он человек, боец. Он, очевидно, доказывает это каждый раз, когда выходит на лёд. Он хочет победить больше всех, и это был ещё один пример этого», — цитирует Уэджвуда пресс-служба клуба.

В 12 играх текущего плей-офф Маккиннон забил семь голов и отдал восемь результативных передач, он является лучшим бомбардиром «Эвеланш» с 15 очками.