Маккиннон получил травму после заблокированного броска в третьем матче серии с «Вегасом»

В ночь с 24 на 25 мая на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился третий матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась волевой победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 03:21     0:2 Кадри (Нечас, Мэнсон) – 07:03     0:3 Друри (Келли, Тэйвз) – 13:15 (sh)     1:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 20:19 (pp)     2:3 Карлссон (Марнер) – 24:05     3:3 Колесар (Коглан, Корчак) – 32:46     4:3 Гертл (Стоун, Корчак) – 48:21     5:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 59:01    

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон получил травму в середине второго периода после заблокированного броска защитника «Вегаса» Ши Теодора. Шайба угодила форварду в колено. Маккиннон покинул площадку во втором периоде и вышел лишь на четыре смены в концовке третьего периода в попытках отыграться.

В 12 играх текущего плей-офф Маккиннон забил семь голов и отдал восемь результативных передач, он является лучшим бомбардиром «Эвеланш» с 15 очками.

«Вегас» уничтожает «Колорадо»! Оформил суперкамбэк и уже в шаге от финала НХЛ
