Маккиннон получил травму после заблокированного броска в третьем матче серии с «Вегасом»

В ночь с 24 на 25 мая на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился третий матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась волевой победой хозяев со счётом 5:3.

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон получил травму в середине второго периода после заблокированного броска защитника «Вегаса» Ши Теодора. Шайба угодила форварду в колено. Маккиннон покинул площадку во втором периоде и вышел лишь на четыре смены в концовке третьего периода в попытках отыграться.

В 12 играх текущего плей-офф Маккиннон забил семь голов и отдал восемь результативных передач, он является лучшим бомбардиром «Эвеланш» с 15 очками.