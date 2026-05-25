«Мы показали свои яйца». Торторелла о волевой победе «Вегаса» над «Колорадо» со счёта 0:3

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла высказался о волевой победе в третьем матче серии с «Колорадо Эвеланш» (5:3). После первого периода «золотые рыцари» уступали со счётом 0:3.

«В этой игре мы показали свои яйца. Я хочу, чтобы ребята немного насладились этой победой, так как она была добыта в матче с действительно сильной командой, но завтра мы вновь вернёмся к работе.

Мы стараемся подчеркнуть, что не нужно бояться совершать ошибки. Ребята ничего подобного не боятся. Думаю, у них просто есть удивительная способность держаться вместе… Тем не менее не стоит слишком радоваться. Это очень важная победа для нас, именно такая, какую мы хотели видеть», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.