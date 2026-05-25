Беднар — о командном духе «Колорадо»: он низок настолько, насколько это вообще возможно

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о поражении в третьем матче серии с «Вегас Голден Найтс» (3:5, 0-3), в котором «лавины» вели со счётом 3:0 после первого периода.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 03:21     0:2 Кадри (Нечас, Мэнсон) – 07:03     0:3 Друри (Келли, Тэйвз) – 13:15 (sh)     1:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 20:19 (pp)     2:3 Карлссон (Марнер) – 24:05     3:3 Колесар (Коглан, Корчак) – 32:46     4:3 Гертл (Стоун, Корчак) – 48:21     5:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 59:01    

«Ну, это очень плохо. Плохо, насколько это вообще возможно. Потому что нам предстоит преодолеть очень большую преграду. Вот для чего нужны следующие 36 часов. Нам нужно найти способ пережить это поражение, перегруппироваться и двигаться дальше.

Сейчас все в унынии. Командный дух низок настолько, насколько это вообще возможно… Нужно найти способ это преодолеть. Как я уже сказал, вот для чего нужны следующие 36 часов, чтобы вернуть нашу команду в нужное русло. Кажется, теперь выиграть серию будет очень сложной задачей. Особенно против такой команды, как «Вегас». Нам просто нужно разбить возможный камбэк в серии на части. Смена за сменой, период за периодом, игра за игрой», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

