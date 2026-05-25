«Мы никогда не сдаёмся». Форвард «Вегаса» — о волевой победе в матче с «Колорадо»
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Гертл оценил волевую победу в третьем матче серии с «Колорадо Эвеланш» (5:3, 3-0), в котором «золотые рыцари» уступали после первого периода со счётом 0:3.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 03:21 0:2 Кадри (Нечас, Мэнсон) – 07:03 0:3 Друри (Келли, Тэйвз) – 13:15 (sh) 1:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 20:19 (pp) 2:3 Карлссон (Марнер) – 24:05 3:3 Колесар (Коглан, Корчак) – 32:46 4:3 Гертл (Стоун, Корчак) – 48:21 5:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 59:01
«Весь сезон мы много раз оказывались в проигрышном положении, но никогда не сдавались. Даже когда мы проигрывали 0:3, мы знали, что можем отыграться, потому что это наша команда. У нас отличные игроки… Мы забили на старте второго периода и посеяли сомнения в головах соперника, потому что они знали, что им нужна эта победа сегодня вечером. Мы просто начали играть лучше, немного умнее, немного агрессивнее, забили пару ключевых голов и добились своего», — цитирует Гертла пресс-служба клуба.
