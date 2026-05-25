«Мы никогда не сдаёмся». Форвард «Вегаса» — о волевой победе в матче с «Колорадо»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Гертл оценил волевую победу в третьем матче серии с «Колорадо Эвеланш» (5:3, 3-0), в котором «золотые рыцари» уступали после первого периода со счётом 0:3.

«Весь сезон мы много раз оказывались в проигрышном положении, но никогда не сдавались. Даже когда мы проигрывали 0:3, мы знали, что можем отыграться, потому что это наша команда. У нас отличные игроки… Мы забили на старте второго периода и посеяли сомнения в головах соперника, потому что они знали, что им нужна эта победа сегодня вечером. Мы просто начали играть лучше, немного умнее, немного агрессивнее, забили пару ключевых голов и добились своего», — цитирует Гертла пресс-служба клуба.