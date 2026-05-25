«Я всегда верю в нашу команду». Капитан «Вегаса» оценил волевую победу над «Колорадо»

Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун оценил волевую победу в третьем матче серии с «Колорадо Эвеланш» (5:3, 3-0), в котором «золотые рыцари» уступали после первого периода со счётом 0:3.

«Я всегда верю в команду, верю в наш коллектив. В то, что мы можем добиться всего, чего хотим, независимо от того, что о нас говорят. Мы как группа из 25 человек, кто бы ни был в раздевалке, верим, что можем конкурировать с любой командой. Мы не будем выигрывать каждый вечер. Но если мы будем выкладываться на полную, у нас всё равно будет ощущение, что у нас есть шанс выиграть любую игру», — цитирует Стоуна пресс-служба клуба.