Капитан «Колорадо» высказался об обидном поражении в третьем матче серии с «Вегасом»

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског высказался о поражении в третьем матче серии с «Вегас Голден Найтс» (3:5, 0-3). «Лавины» вели со счётом 3:0 после первого периода, а затем в оставшееся время пропустили пять шайб подряд.

«Три хоккейных матча подряд, в которых мы чувствуем себя уверенно. Это была хорошая игра на выезде в сложном для нас месте. Думаю, мы продолжали играть в том же духе, но они забивали голы благодаря индивидуальным усилиям. Мы бросили на них всё, что у нас было, но сегодня нам не повезло», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.

«Вегас» теперь ведёт в серии 3-0. Четвёртый матч серии пройдёт в ночь на 27 мая также на площадке в Парадайсе.