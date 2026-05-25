Капитан «Колорадо» высказался об обидном поражении в третьем матче серии с «Вегасом»
Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског высказался о поражении в третьем матче серии с «Вегас Голден Найтс» (3:5, 0-3). «Лавины» вели со счётом 3:0 после первого периода, а затем в оставшееся время пропустили пять шайб подряд.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 03:21 0:2 Кадри (Нечас, Мэнсон) – 07:03 0:3 Друри (Келли, Тэйвз) – 13:15 (sh) 1:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 20:19 (pp) 2:3 Карлссон (Марнер) – 24:05 3:3 Колесар (Коглан, Корчак) – 32:46 4:3 Гертл (Стоун, Корчак) – 48:21 5:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 59:01
«Три хоккейных матча подряд, в которых мы чувствуем себя уверенно. Это была хорошая игра на выезде в сложном для нас месте. Думаю, мы продолжали играть в том же духе, но они забивали голы благодаря индивидуальным усилиям. Мы бросили на них всё, что у нас было, но сегодня нам не повезло», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.
«Вегас» теперь ведёт в серии 3-0. Четвёртый матч серии пройдёт в ночь на 27 мая также на площадке в Парадайсе.
