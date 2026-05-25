Валерий Ничушкин не смог завершить третий матч серии с «Вегасом» из-за травмы
Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не смог завершить третий матч финала Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (3:5, 0-3) из-за травмы. 31-летний россиянин ни разу не вышел на лёд в третьем периоде. Его игровое время в матче составило 8.34.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 03:21 0:2 Кадри (Нечас, Мэнсон) – 07:03 0:3 Друри (Келли, Тэйвз) – 13:15 (sh) 1:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 20:19 (pp) 2:3 Карлссон (Марнер) – 24:05 3:3 Колесар (Коглан, Корчак) – 32:46 4:3 Гертл (Стоун, Корчак) – 48:21 5:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 59:01
Ничушкин успел отметиться двумя бросками в створ и двумя силовыми приёмами, завершив встречу с показателем полезности «+1». После игры главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар не предоставил никакой информации о его состоянии.
В текущем плей-офф НХЛ у Ничушкина 4 (2+2) очка в 12 играх при показателе полезности «+1». Напомним, в прошедшей игре получил травму Натан Макккиннон, которому шайба попала в колено.
