«На кону стоял весь наш сезон». Макар — о поражении «Колорадо» в третьем матче с «Вегасом»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар высказался о поражении в третьем матче серии с «Вегас Голден Найтс» (3:5, 0-3). «Лавины» вели со счётом 3:0 после первого периода, а затем в оставшееся время пропустили пять шайб подряд. Макар дебютировал в этой серии после пропуска двух первых матчей из-за травмы.

«На кону стоял весь наш сезон. Поэтому наш настрой был таким… сегодня всё должно было быть именно так. Временами я чувствовал себя отчаянно, но, как я уже сказал, мы просто предоставили им слишком много возможностей. Они этим воспользовались. Поэтому важно было ограничить их и поддерживать стабильность на протяжении всего матча.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы вернуться в игровой ритм, но в целом я чувствовал себя отлично. Жаль, что я не смог сделать немного больше. Определённо, я был немного пассивным наблюдателем сегодня вечером», — цитирует Макара пресс-служба клуба.