Андрей Назаров: КХЛ — мировой уровень и праздник, а чемпионат мира полностью развален

Известный тренер Андрей Назаров высказался о завершении розыгрыша Кубка Гагарина и о продолжающемся чемпионате мира по хоккею в Швейцарии.

«Розыгрыш Кубка Гагарина — настоящий праздник не только российского, но и всего мирового хоккея — завершён. Мы увидели отличную финальную серию, по результатам которой «Локомотив» во второй раз подряд стал обладателем почётного трофея. Зрительские аншлаги на трибунах, высокие телевизионные рейтинги, борьба на каждом участке льда, эмоции — всё это в очередной раз доказало, что КХЛ является топовой лигой, а интерес к ней огромный. И, что самое важное, лига развивается, не стоит на месте, двигается только вперёд.

Увы, но хоккейный сезон, по сути, завершён. Да, осталось определить чемпиона в НХЛ, ну а то, что происходит на чемпионате мира, иначе как унынием и деградацией попросту не назовёшь. Наш старый пиренейский ослик (президент ИИХФ Люк Тардиф. — Прим. «Чемпионата») добился своего: некогда крупный и великолепный турнир полностью развален. Его рейтинги не выдерживают никакой критики.

Чемпионат мира проходит мимо нас, так что с нетерпением будем ждать следующего сезона КХЛ. Ребятам нужно отдохнуть, залечить травмы, а клубам, словно огромным грузовикам, заправленным лучшим в мире топливом, провести хорошую селекционную работу. Не сомневаюсь в том, что следующий чемпионат в КХЛ получится не менее ярким, нежели нынешний», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.