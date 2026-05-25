Седьмой матч серии «Локомотив» — «Авангард» стал самым просматриваемым в сезоне КХЛ

Наибольшую аудиторию среди зрителей «Кинопоиска» собрал седьмой матч серии «Локомотива» с «Авангардом» в полуфинале, который посмотрели 619 тыс. подписчиков «Яндекс Плюс». Суммарная аудитория финальной серии матчей «Локомотива» с «Ак Барсом» Кубка Гагарина — 2026 составила 886 тыс. подписчиков. При этом самой популярной в этом плей-офф стала серия матчей «Локомотива» с «Авангардом» в полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина — 2026 – за играми следили более 920 тыс. подписчиков «Яндекс Плюс».

Больше всего матчи КХЛ смотрели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, республиках Татарстан и Башкортостан, а также Челябинской и Нижегородских областях.

Общий топ-10* матчей КХЛ сезона-2025/2026 выглядит так:

1. «Локомотив» — «Авангард» (6 мая, 7-й матч серии) – 619 тыс.

2. «Ак Барс» — «Локомотив» (21 мая, 6-й матч серии) – 452 тыс.

3. «Авангард» — «Локомотив» (4 мая, 6-й матч серии) – 416 тыс.

4. «Локомотив» — «Ак Барс» (19 мая, 5-й матч серии) – 360 тыс.

5. «Локомотив» — «Ак Барс» (13 мая, 2-й матч серии) – 353 тыс.

6. «Ак Барс» — «Локомотив» (15 мая, 3-й матч серии) – 343 тыс.

7. «Локомотив» — «Авангард» (26 апреля, 2-й матч серии) – 323 тыс.

8. «Локомотив» — «Ак Барс» (11 мая, 1-й матч серии) – 322 тыс.

9. «Ак Барс» — «Локомотив» (17 мая, 4-й матч серии) – 321 тыс.

10. «Салават Юлаев» — «Автомобилист» (2 апреля, 6-й матч серии) – 309 тыс.

*По количеству подписчиков «Яндекс Плюс», смотревших более 2 минут хотя бы одной спортивной трансляции. В рейтинге учитываются все матчи сезона КХЛ сезона-2025/2026, включая плей-офф.