Средняя цена билета на третий матч серии «Монреаль» — «Каролина» превысит $ 1 тыс.

Средняя стоимость билета на третью игру полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Монреаль Канадиенс» и «Каролиной Харрикейнз» составит 1406 канадских долларов ($ 1018). Об этом сообщил канадский телеканал CTV. При этом цена самого дорогого билета сейчас составляет более 4,5 тыс. канадских долларов ($ 3,2 тыс.).

Третья игра серии пройдёт в ночь на 26 мая по московскому времени на домашней арене «Монреаля». Счёт в серии до четырёх побед — 1-1.

Канадский клуб в четвёртый раз с 2010-го играет в финале конференции. Лишь две команды с того времени чаще «Монреаля» выходили в финал конференции НХЛ — «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс».