Ротенберг: мы с Китаем работаем с 2018 года, развиваем там много направлений в хоккее

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил о готовности делиться наработками программы по развитию детско-юношеского спорта «Красная машина» с Китаем.

«По хоккею мы уже с 2018 года с Китаем работаем, развиваем там много направлений. Мы готовы с ними делиться программой «Красная машина», методиками, готовы делиться нашим опытом в плане строительства инфраструктуры, в создании хоккейных академий. Все эти направления мы готовы обсуждать с нашими китайскими коллегами, как и с другими странами», – цитирует Ротенберга ТАСС.

В этом году в китайском Шэньчжэне состоялся чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B. Команда хозяев заняла второе место среди шести команд.