Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: мы с Китаем работаем с 2018 года, развиваем там много направлений в хоккее

Ротенберг: мы с Китаем работаем с 2018 года, развиваем там много направлений в хоккее
Комментарии

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил о готовности делиться наработками программы по развитию детско-юношеского спорта «Красная машина» с Китаем.

«По хоккею мы уже с 2018 года с Китаем работаем, развиваем там много направлений. Мы готовы с ними делиться программой «Красная машина», методиками, готовы делиться нашим опытом в плане строительства инфраструктуры, в создании хоккейных академий. Все эти направления мы готовы обсуждать с нашими китайскими коллегами, как и с другими странами», – цитирует Ротенберга ТАСС.

В этом году в китайском Шэньчжэне состоялся чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B. Команда хозяев заняла второе место среди шести команд.

Материалы по теме
Заслуженный тренер России оценил готовность Романа Ротенберга возглавить «Локомотив»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android