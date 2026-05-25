Владимир Путин поприветствовал участников соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей суперфинала соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Финальные игры всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» сезона‑2025/2026 проходят в Нижегородской области.

«Стартовавший 80 лет назад первый чемпионат нашей страны по хоккею внёс огромный созидательный вклад в развитие этого динамичного, захватывающего вида спорта, способствовал росту его популярности среди представителей самых разных возрастов и поколений. И конечно, хоккей стал любимым видом спорта для десятков тысяч мальчишек и девчонок.

Отрадно, что именно для соревнований юных хоккеистов более 60 лет назад был основан замечательный турнир — «Золотая шайба», который за прошедшие годы завоевал признание как один из наиболее массовых и успешных проектов в сфере детско‑юношеского спорта, стал настоящей школой мастерства, дружбы и командной сплочённости для талантливых, энергичных, целеустремлённых ребят. Многие из них вписали свои страницы в легендарную летопись побед отечественного хоккея, прославились яркими триумфами на крупнейших международных соревнованиях, Олимпийских играх. Уверен, что ваше движение и впредь будет развиваться, привлекать под свои знамёна новых участников. Желаю вам успехов, ярких впечатлений и спортивной удачи, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

