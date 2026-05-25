«Красавцы ребята». Радулов поздравил хоккеистов «Локо» с завоеванием Кубка Харламова

Двукратный чемпион мира по хоккею, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Александр Радулов поздравил игроков МХК «Локо» с победой в Кубке Харламова. В финальной серии «Локо» обыграл «Спартак» со счетом 4-2 и стал обладателем Кубка Харламова.

«Красавцы ребята, с победой. Хорошие молодые пацаны, которые любят хоккей. Идут к своей мечте. Дай бог, чтобы у них всё получилось. Поменьше травм. И побольше трофеев», — цитирует Радулова «Матч ТВ».

МХК «Локо» в четвёртый раз в клубной истории стал обладателем Кубка Харламова (сезоны- 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019 и 2025/2026). Этот результат является рекордным в МХЛ.

«Ярославль захватил российский хоккей». «Локо» и «Локомотив» вошли в историю
