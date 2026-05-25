Торторелла стал первым тренером в истории с 3-0 в двух сериях с лидером сезона в НХЛ

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла стал первым тренером в истории НХЛ, которому удалось два раза вывести свою команду вперёд со счетом 3-0 в серии с командой, занявшей первое место по итогам регулярного чемпионата.

На данный момент «Вегас» ведёт со счётом 3-0 в серии с обладателем Президентского кубка «Колорадо Эвеланш», завершившего регулярный чемпионат сезона-2025/2026 на первом месте в общей таблице лиги.

Ранее Торторелла в 2019 году с «Коламбус Блю Джекетс» вёл со счётом 3-0 в серии первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг», занявшей в тот сезон первое место в лиге. Та серия завершилась со счётом 4-0 в пользу «жакетов».