Торторелла стал первым тренером в истории с 3-0 в двух сериях с лидером сезона в НХЛ
Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла стал первым тренером в истории НХЛ, которому удалось два раза вывести свою команду вперёд со счетом 3-0 в серии с командой, занявшей первое место по итогам регулярного чемпионата.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 03:21 0:2 Кадри (Нечас, Мэнсон) – 07:03 0:3 Друри (Келли, Тэйвз) – 13:15 (sh) 1:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 20:19 (pp) 2:3 Карлссон (Марнер) – 24:05 3:3 Колесар (Коглан, Корчак) – 32:46 4:3 Гертл (Стоун, Корчак) – 48:21 5:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 59:01
На данный момент «Вегас» ведёт со счётом 3-0 в серии с обладателем Президентского кубка «Колорадо Эвеланш», завершившего регулярный чемпионат сезона-2025/2026 на первом месте в общей таблице лиги.
Ранее Торторелла в 2019 году с «Коламбус Блю Джекетс» вёл со счётом 3-0 в серии первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг», занявшей в тот сезон первое место в лиге. Та серия завершилась со счётом 4-0 в пользу «жакетов».
