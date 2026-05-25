Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торторелла стал первым тренером в истории с 3-0 в двух сериях с лидером сезона в НХЛ

Торторелла стал первым тренером в истории с 3-0 в двух сериях с лидером сезона в НХЛ
Комментарии

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла стал первым тренером в истории НХЛ, которому удалось два раза вывести свою команду вперёд со счетом 3-0 в серии с командой, занявшей первое место по итогам регулярного чемпионата.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 03:21     0:2 Кадри (Нечас, Мэнсон) – 07:03     0:3 Друри (Келли, Тэйвз) – 13:15 (sh)     1:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 20:19 (pp)     2:3 Карлссон (Марнер) – 24:05     3:3 Колесар (Коглан, Корчак) – 32:46     4:3 Гертл (Стоун, Корчак) – 48:21     5:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 59:01    

На данный момент «Вегас» ведёт со счётом 3-0 в серии с обладателем Президентского кубка «Колорадо Эвеланш», завершившего регулярный чемпионат сезона-2025/2026 на первом месте в общей таблице лиги.

Ранее Торторелла в 2019 году с «Коламбус Блю Джекетс» вёл со счётом 3-0 в серии первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг», занявшей в тот сезон первое место в лиге. Та серия завершилась со счётом 4-0 в пользу «жакетов».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Мы показали свои яйца». Торторелла о волевой победе «Вегаса» над «Колорадо» со счёта 0:3
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android