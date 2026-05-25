Стоун — о возвращении в состав «Вегаса»: не люблю смотреть со стороны, люблю играть

Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун высказался о своём возвращении в состав после травмы. Форвард впервые принял участие в серии с «Колорадо Эвеланш» и помог «рыцарям» одержать волевую победу в третьем матче со счётом 5:3. Стоун отметился голом и результативной передачей и был признан второй звездой матча.

«Я никогда не люблю смотреть игры со стороны. Я хочу играть в каждом матче. К сожалению, это был неприятный период моей карьеры — пропускать игры. Но в это время года пропускать матчи определённо сложнее», — цитирует Стоуна пресс-служба клуба.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Стоуна 9 (4+5) очков в 10 матчах.