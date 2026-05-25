Стоун — о возвращении в состав «Вегаса»: не люблю смотреть со стороны, люблю играть
Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун высказался о своём возвращении в состав после травмы. Форвард впервые принял участие в серии с «Колорадо Эвеланш» и помог «рыцарям» одержать волевую победу в третьем матче со счётом 5:3. Стоун отметился голом и результативной передачей и был признан второй звездой матча.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 03:21 0:2 Кадри (Нечас, Мэнсон) – 07:03 0:3 Друри (Келли, Тэйвз) – 13:15 (sh) 1:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 20:19 (pp) 2:3 Карлссон (Марнер) – 24:05 3:3 Колесар (Коглан, Корчак) – 32:46 4:3 Гертл (Стоун, Корчак) – 48:21 5:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 59:01
«Я никогда не люблю смотреть игры со стороны. Я хочу играть в каждом матче. К сожалению, это был неприятный период моей карьеры — пропускать игры. Но в это время года пропускать матчи определённо сложнее», — цитирует Стоуна пресс-служба клуба.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Стоуна 9 (4+5) очков в 10 матчах.
