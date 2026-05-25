Защитник Ярослав Цулыгин подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым». Как сообщает пресс-служба клуба, одностороннее соглашение рассчитано на один год.

Воспитанник уфимского клуба в минувшем сезоне провёл 65 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 14 (4+10) очков. В 10 играх плей-офф на его счету результативная передача.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 21-летний игрок обороны провёл 225 матчей, в которых набрал 44 очка — забросил 15 шайб и отдал 29 результативных передач при показателе полезности «+13».

В минувшем сезоне «Салават Юлаев» дошёл до второго раунда плей-офф, где уступил «Локомотиву».