Плющев: КХЛ — нишевой продукт. Заполняет на ТВ паузы между матчами дворового уровня в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что негативно относится к традиции хоккеистов не бриться во время плей-офф, и заявил о деградации отечественного хоккея.

«Очередное проявление нашего обезьянничества – отказ от бритья во время плей-офф. Эта мода пришла из-за океана, но там она касается прежде всего хоккеистов. Если игрок небритый, то любое попадание шайбы и рассечение приводит к дополнительным проблемам, докторам тяжело шить рану, она дополнительно раздражается из-за волос.

Ни разу не видел, чтобы Харламов, Мальцев, Михайлов и многие другие наши легенды выходили на лёд небритыми. Наоборот, они всегда выглядели с иголочки, воспринимались как артисты. Потому и хоккей в СССР был искусством и гордостью всей страны. А сегодня наша КХЛ – как принято говорить, нишевой продукт. Заполняет на ТВ паузы между матчами чемпионата России по футболу, очень часто дворового уровня. Обезьянничество всегда приводит к деградации – это аксиома», – цитирует Плющева Russia-Hockey.

