Радулов — об игре за «Ак Барс»: я хотел остаться, мне очень нравилось в Казани

Форвард «Локомотива» Александр Радулов заявил, что не хотел уходить из «Ак Барса» летом 2024 года. Нападающий провёл в казанском клубе два сезона. С хоккеистом не продлили контракт после вылета команды в первом раунде Кубка Гагарина от «Автомобилиста» (1-4).

«Я мало говорю, но сейчас скажу, что я не хотел отсюда уходить. Мне очень нравилось в Казани, я очень хотел здесь остаться. Но спортивная жизнь, она такая. Это бизнес, не всё от тебя зависит», – цитирует Радулова Youtube-канал «Всё хоккей».

Радулов за два сезона выступления за ярославский «Локомотив» дважды становился обладателем Кубка Гагарина.