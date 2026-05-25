Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Локомотива»: важно было доказать, что с новым тренерским штабом можем выигрывать

Вратарь «Локомотива»: важно было доказать, что с новым тренерским штабом можем выигрывать
Комментарии

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев поделился мнением о влиянии главного тренера Боба Хартли на игру команды. Канадский специалист привёл команду к победе в Кубке Гагарина, заменив Игоря Никитина, с которым ярославцы выиграли трофей год назад.

– Многие считают, что у «Локомотива» до сих пор осталась система игры, заложенная предыдущим тренерским штабом во главе с Игорем Никитиным, а Боб Хартли просто должен был ничего не испортить. Для вас как вратаря за последний год тренеры привнесли что-то новое?
– Новый штаб провёл большую работу. И огромное спасибо ему за это. За понимание того, что мы на самом деле уже обученная команда, всё знаем, всё умеем. И задача была сохранить то, что есть. Считаю, что у Хартли и его помощников здорово получилось это сделать.

Со своей стороны отмечу тренера вратарей Андрея Малкова — спасибо ему большое за то, что он шёл мне навстречу, делал то, что я просил в плане тренировок, ничего не менял. Мы просто продолжили делать то же самое, что делали ранее при Рашите Давыдове.

– Малкову пришлось отказываться от каких-то своих идей и методов?
– Да, он отказывался от чего-то своего, чтобы мы сохранили то, что уже есть, чтобы мы продолжили работать в том же русле.

– После ухода предыдущего тренерского штаба было принципиально доказать, что вы и без него можете выиграть Кубок Гагарина?
– Конечно, это было принципиально. Нам очень хотелось выиграть. И здорово, что это получилось, – цитируют Исаева «Известия».

Материалы по теме
Хартли выиграл Кубок Гагарина на «багаже» Никитина? Это полный бред
Хартли выиграл Кубок Гагарина на «багаже» Никитина? Это полный бред
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android