Вратарь «Локомотива»: важно было доказать, что с новым тренерским штабом можем выигрывать

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев поделился мнением о влиянии главного тренера Боба Хартли на игру команды. Канадский специалист привёл команду к победе в Кубке Гагарина, заменив Игоря Никитина, с которым ярославцы выиграли трофей год назад.

– Многие считают, что у «Локомотива» до сих пор осталась система игры, заложенная предыдущим тренерским штабом во главе с Игорем Никитиным, а Боб Хартли просто должен был ничего не испортить. Для вас как вратаря за последний год тренеры привнесли что-то новое?

– Новый штаб провёл большую работу. И огромное спасибо ему за это. За понимание того, что мы на самом деле уже обученная команда, всё знаем, всё умеем. И задача была сохранить то, что есть. Считаю, что у Хартли и его помощников здорово получилось это сделать.

Со своей стороны отмечу тренера вратарей Андрея Малкова — спасибо ему большое за то, что он шёл мне навстречу, делал то, что я просил в плане тренировок, ничего не менял. Мы просто продолжили делать то же самое, что делали ранее при Рашите Давыдове.

– Малкову пришлось отказываться от каких-то своих идей и методов?

– Да, он отказывался от чего-то своего, чтобы мы сохранили то, что уже есть, чтобы мы продолжили работать в том же русле.

– После ухода предыдущего тренерского штаба было принципиально доказать, что вы и без него можете выиграть Кубок Гагарина?

– Конечно, это было принципиально. Нам очень хотелось выиграть. И здорово, что это получилось, – цитируют Исаева «Известия».