У форварда «Торонто» Макса Доми случилось осложнение после операции

У форварда «Торонто» Макса Доми случилось осложнение после операции
«Торонто Мэйпл Лифс» объявил, что у нападающего команды Макса Доми случилось осложнение после операции. Точные сроки восстановления 31‑летнего хоккеиста и характер травмы не уточняю тся.

«Макс Доми перенёс операцию, чтобы устранить проблему, с которой он играл в сезоне‑2025/2026. Из‑за осложнений, возникших в результате операции, Доми выбыл на неопределённый срок.

Хоккеист продолжит работать с медицинским персоналом клуба и пройдёт повторное обследование в начале тренировочного сбора», — говорится в заявлении «Торонто» в социальной сети Х.

В минувшем регулярном чемпионате форвард провёл 80 матчей, в которых набрал 36 (12+24) очков.

