«Автомобилист» продлил контракт с форвардом Черниковым на два года

«Автомобилист» объявил о продлении контракта с нападающим Егором Черниковым. Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на два года и носит двусторонний характер.

В минувшем сезоне Черников провёл 35 матчей в регулярном чемпионате, в котором отметился четырьмя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-4». Также на его счету одна игра в плей-офф КХЛ без набранных очков. Во Всероссийской хоккейной лиге Егор сыграл 21 матч за «Горняк-УГМК» с учётом плей-офф и заработал 5 (2+3) очков.

Напомним, 7 апреля 2026 года главным тренером «Автомобилиста» был назначен Алексей Кудашов, сменившей на этом посту Николая Заварухина.

