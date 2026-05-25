Лукашенко — главе Татарстана: вы выиграли у «Динамо» Минск аж 4-0, расстроили всю Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым признался, что победа «Ак Барса» над минским «Динамо» (4-0) в 1/4 финала плей-офф КХЛ расстроила всю страну. Стенограмма их встречи была опубликована на сайте президента Беларуси.

Лукашенко: Не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Взяли у минского «Динамо» выиграли. Аж 4-0. Расстроили всю Беларусь.

Минниханов: Нечаянно.

Лукашенко: Тем не менее это для нас был хороший урок. В финале [вы] играли достойно. Я вижу недооценку определённую. В шаге были от победы. Но секунды… Это хоккей, это игра.

Казанский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил в серии ярославскому «Локомотиву» со счётом 4-2.