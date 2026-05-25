Беднар — о травмах Ничушкина и Маккиннона: конечно, это не идеальные обстоятельства

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал травмы форвардов Натана Маккиннона и Валерия Ничушкина в третьем матче финала Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (3:5, 0-3).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 03:21     0:2 Кадри (Нечас, Мэнсон) – 07:03     0:3 Друри (Келли, Тэйвз) – 13:15 (sh)     1:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 20:19 (pp)     2:3 Карлссон (Марнер) – 24:05     3:3 Колесар (Коглан, Корчак) – 32:46     4:3 Гертл (Стоун, Корчак) – 48:21     5:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 59:01    

Оба хоккеиста получили повреждения по ходу второго периода. Ничушкин на лёд не вернулся, а Маккиннон отыграл ещё несколько смен, но потом ушёл в раздевалку. В третьем периоде Натан вернулся, однако провёл лишь четыре смены.

«Мы потеряли Ничушкина и Маккиннона, поэтому у нас была короткая скамейка запасных и мы просто делали всё возможное, чтобы создать шанс на победу. Знаю ли я, как с этим справиться? Просто опускаешь голову и продолжаешь работать. У вас три звена, и вы можете выпускать на лёд 10-го игрока, чтобы дать кому-то отдохнуть. Конечно, это не идеальные обстоятельства», – приводит слова Беднара Сhron.

