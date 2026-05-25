Хоккейные клубы ЦСКА и «Торпедо» совершили обмен

Пресс служба ЦСКА сообщила, что клуб совершил обмен с нижегородским «Торпедо». Армейцы получили права на защитника Егора Замулу, отдав взамен права на нападающего Георгия Меркулова и денежную компенсацию.

26-летний Замула всю профессиональную карьеру провёл в североамериканских лигах. В НХЛ Егор сыграл 188 матчей и набрал 43 (8+35) очка в составе «Филадельфии Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Также он является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года.

25-летний Меркулов – воспитанник хоккейной школы ЦСКА. С 2019 года он играет в системе клуба «Бостон Брюинз». На его счету 11 встреч в НХЛ.

