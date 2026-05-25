Журналист Амато высказался о будущем Дорофеева в «Вегасе»

Обозреватель канадского портала Sportsnet Майкл Амато оценил шансы на оффершит российскому форварду «Вегас Голден Найтс» Павлу Дорофееву после окончания сезона. Хоккеист может стать ограниченно свободным агентом этим летом.

«Самое сложное в НХЛ – забивать голы, а Дорофеев делает это пачками. На рынке свободных агентов не будет вингеров, способных забрасывать по 35-40 шайб за сезон. Многие команды, которым не удастся усилить атаку, могут обратиться к Павлу, поэтому «Вегас» должен быть готов.

Если игроку предложат до $ 9,5 млн в год, то компенсацией будут пики в первом, втором и третьем раундах драфта, если клуб не повторит оффер. Предложение от $ 9,5 млн до $ 12 млн за сезон потребует в качестве компенсации два выбора в первом раунде, а также по одному – во втором и третьем.

Это высокая цена, но Дорофееву всего 25 лет, и, если он сможет поддерживать такой уровень игры, это того стоит. Может найтись достаточно отчаянная команда, которая поставит «Вегас» в затруднительное положение.

Ситуацию для «Голден Найтс» осложняет предстоящее продление контракта Андерссона. Они дорого заплатили «Калгари» за него, поэтому отпустить защитника было бы не лучшим вариантом. Если клуб захочет сохранить и Андерссона, и Дорофеева, это будет не невозможно, но сложно», – приводит слова Амато Sportsnet.