Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист Амато высказался о будущем Дорофеева в «Вегасе»

Журналист Амато высказался о будущем Дорофеева в «Вегасе»
Комментарии

Обозреватель канадского портала Sportsnet Майкл Амато оценил шансы на оффершит российскому форварду «Вегас Голден Найтс» Павлу Дорофееву после окончания сезона. Хоккеист может стать ограниченно свободным агентом этим летом.

«Самое сложное в НХЛ – забивать голы, а Дорофеев делает это пачками. На рынке свободных агентов не будет вингеров, способных забрасывать по 35-40 шайб за сезон. Многие команды, которым не удастся усилить атаку, могут обратиться к Павлу, поэтому «Вегас» должен быть готов.

Если игроку предложат до $ 9,5 млн в год, то компенсацией будут пики в первом, втором и третьем раундах драфта, если клуб не повторит оффер. Предложение от $ 9,5 млн до $ 12 млн за сезон потребует в качестве компенсации два выбора в первом раунде, а также по одному – во втором и третьем.

Это высокая цена, но Дорофееву всего 25 лет, и, если он сможет поддерживать такой уровень игры, это того стоит. Может найтись достаточно отчаянная команда, которая поставит «Вегас» в затруднительное положение.

Ситуацию для «Голден Найтс» осложняет предстоящее продление контракта Андерссона. Они дорого заплатили «Калгари» за него, поэтому отпустить защитника было бы не лучшим вариантом. Если клуб захочет сохранить и Андерссона, и Дорофеева, это будет не невозможно, но сложно», – приводит слова Амато Sportsnet.

Материалы по теме
Дорофеев потерял единоличное лидерство в гонке снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android