Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» расторг контракт с 36-летним форвардом Стефаном Да Костой

«Автомобилист» расторг контракт с 36-летним форвардом Стефаном Да Костой
Комментарии

«Автомобилист» расторг контракт с нападающим Стефаном Да Костой. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

36-летний француз выступал за екатеринбургский клуб с 2018 по 2019 год и вернулся в команду перед сезоном-2021/2022. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 50 матчей, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 29 результативными передачами при показателе полезности «+19». В прошедшем плей-офф на его счету шесть игр и 2 (0+2) очка. Всего форвард сыграл в КХЛ 627 встреч и набрал 540 (218+322) очков.

Также Да Коста выступал в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».

Материалы по теме
Официально
«Автомобилист» продлил контракт с форвардом Черниковым на два года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android