«Автомобилист» расторг контракт с 36-летним форвардом Стефаном Да Костой

«Автомобилист» расторг контракт с нападающим Стефаном Да Костой. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

36-летний француз выступал за екатеринбургский клуб с 2018 по 2019 год и вернулся в команду перед сезоном-2021/2022. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 50 матчей, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 29 результативными передачами при показателе полезности «+19». В прошедшем плей-офф на его счету шесть игр и 2 (0+2) очка. Всего форвард сыграл в КХЛ 627 встреч и набрал 540 (218+322) очков.

Также Да Коста выступал в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».