«Мы добились существенного прогресса». Защитник ЦСКА Рой подвёл итоги сезона для команды

Канадский защитник ЦСКА Джереми Рой выразил мнение, что команда в завершившемся сезоне добилась существенного прогресса.

— Какие впечатления от минувшего сезона для ЦСКА?

— Думаю, что мы добились существенного прогресса, если брать то, какими мы были в самом начале сезона и какими стали в конце. Но всё же сезон получился недостаточно удачным. Нам нужно становиться лучше, и мы готовы к этому. Сейчас мы смотрели плей-офф по телевизору, но нам хочется играть там! Нужно запомнить это чувство и в следующем сезоне не допустить такого, — приводит слова Роя Legalbet.

ЦСКА в сезоне-2025/2026 закончил своё выступление на стадии четвертьфинала Кубка Гагарина, где проиграл в серии омскому «Авангарду» со счётом 1-4.