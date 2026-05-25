«Торпедо» подписало контракт с 17-летним форвардом Сергеем Скворцовым

17-летний нападающий Сергей Скворцов подписал первый профессиональный контракт с «Торпедо» на три года. Об этом сообщает пресс-служба МХК «Чайка» в телеграм-канале.

«Скворцов – легендарная для нижегородского хоккея фамилия, и мы рады, что причастны к написанию новой страницы в его истории. Сергей, несмотря на свой юный возраст, уже вошёл в тройку лучших новичков МХЛ и выглядел лидером «Чайки» на протяжении сезона.

Первый профессиональный контракт даст Сергею хороший шанс уже в новом сезоне дебютировать в КХЛ, заявить о себе на высоком уровне и продолжить развитие своего бесспорного таланта», – сказал генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

В прошедшем сезоне форвард набрал 43 (19+24) очка в 52 матчах Молодёжной хоккейной лиги. В плей-офф на его счету 12 (4+8) очков в 15 играх. Скворцов считается претендентом на выбор в первом раунде драфта НХЛ – 2027.