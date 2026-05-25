Защитник «Локомотива» Сергеев высказался о победе в Кубке Гагарина

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев поделился эмоциями после второй победы в Кубке Гагарина за два года. Ранее ярославский клуб взял трофей, победив в финальной серии плей-офф КХЛ казанский «Ак Барс» (4-2).

– Эмоции от победы в Кубке Гагарина ни с чем не сравнить.

– Номер один по эмоциям в жизни?

– Нет, не номер один. Всё-таки рождение детей лучше. Конечно, супер, приятные ощущения от победы. Осознание позже приходит, что сделали большое дело. Усталость же всё равно накапливается, но об этом никто не говорит. После победы — всегда на адреналине. Всё осознание приходит через пару дней.

Конечно, испытываешь кайф. То, к чему ты шёл, ты закончил это дело. На последних секундах матча не думал о времени, сколько там осталось – без разницы. Думал, только бы не пропустить, – приводит слова Сергеева Legalbet.