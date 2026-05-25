Форвард «Автомобилиста» Шашков прокомментировал решение продлить контракт с клубом

Нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков высказался о решении продлить контракт с клубом. Срок нового соглашения рассчитан на два года.

– Насколько легко прошли переговоры о новом контракте? Всё ли тебя устраивает в клубе и городе?

– В клубе «Автомобилист» мне очень нравится – здесь шикарные условия для того, чтобы тренироваться и показывать хороший результат! Екатеринбург тоже очень нравится. Это прогрессирующий город, мы уже немного узнали его, поэтому в этом плане будет попроще. Переговоры прошли достаточно быстро: всё решилось за один-два дня, чему очень рад!

– Как оценишь прошлый сезон в личном плане?

– В личном плане сезон оцениваю как хороший, но хотелось бы, конечно, в плей-офф пройти дальше. Сделаем правильные выводы и в новом сезоне будем готовиться ещё серьёзнее.

– Ты стал одним из лидеров КХЛ по силовым приёмам, обращаешь ли внимание на эту статистику и есть ли желание её ещё улучшить в этом компоненте?

– Иногда бывает, да, слежу за этим компонентом, но всё равно во время игры нужно действовать по ситуации и проводить силовой приём ради пользы, а не просто ради того, чтобы его записали в статистику.

– Чем сейчас занимаешься? Как проходит твой день, успел ли уже отдохнуть?

– Немного успел отдохнуть. На выходных езжу на дачу, отдыхаю с семьёй на природе, хожу в баню. А в целом сейчас мой день проходит примерно так: просыпаюсь, завтракаю, еду в зал, занимаюсь в зале, возвращаюсь домой, обедаю – и всё, дальше свободное время.

– Есть ли уже мысли о следующем сезоне? Что будет самым главным для обновлённой команды на старте нового чемпионата?

– Я считаю, одним из основных факторов будет то, что нам нужно за время сборов хорошо сплотиться коллективом с ребятами и тренерским штабом, чтобы к регулярному сезону мы подошли единым механизмом и были готовы ко всему! – приводит слова Шашкова официальный сайт «Автомобилиста».