Щитов — о «Локомотиве»: тренерский опыт о многом говорит, это решающий фактор

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался о роли Боба Хартли в победе «Локомотива» в финале Кубка Гагарина. Специалист возглавил клуб в межсезонье, сменив Игоря Никитина. Ярославская команда взяла трофей второй год подряд.

«Конечно, тренерский опыт о многом говорит, это, можно сказать, решающий фактор. Но «Локомотив» ведь опытная, кубковая команда, которая в прошлом сезоне стала чемпионом. Это такой колоссальный опыт, поэтому, помимо того, что тренер был очень опытный, там и ребята такие же», — приводит слова Щитова Vprognoze.

Хартли после победы «Локомотива» заявил о завершении тренерской карьеры. 65-летний специалист ранее привёл «Авангард» к победе в Кубке Гагарина в 2021 году, а ещё раньше с «Колорадо Эвеланш» выигрывал Кубок Стэнли.