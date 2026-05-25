Инсайдер НХЛ — о Бобровском: этот парень по-прежнему хочет зарабатывать хорошие деньги

Инсайдер Джефф Марек предположил, какая команда может быть заинтересована в российском вратаре «Флориды Пантерз» Сергее Бобровском в качестве свободного агента. Ранее сообщалось, что голкипер ведёт переговоры с «пантерами» о продлении контракта.

«Мне кажется, этот парень по-прежнему хочет зарабатывать хорошие деньги. Интересно, что он думает насчёт «Сан-Хосе»? Хотя я легко могу представить ситуацию, что он выйдет на рынок 1 июля, оценит свои варианты и примет решение вернуться назад», — сказал Марек в подкасте Daily Faceoff, его слова приводит NHLRumourReport в социальной сети Х.

Ранее СМИ писали, что 37-летний вратарь заинтересован в долгосрочном контракте с «Флоридой», однако сам клуб это не устраивает. Отмечается, что Сергей согласен на понижение зарплаты.