США — Венгрия, результат матча 25 мая 2026 года, счет 7:3, ЧМ по хоккею 2026

США одержала крупную победу над сборной Венгрии на ЧМ-2026
Сегодня, 25 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Венгрии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали американские хоккеисты со счётом 7:3.

ЧМ-2026 . Группа A
25 мая 2026, понедельник. 17:20 МСК
1:0 Фолк (Новак) – 09:43     2:0 Ткачук – 18:22 (pp)     3:0 Леонард (Новак) – 22:09     4:0 Фолк (Ткачук, Новак) – 27:52 (pp)     4:1 Эрдей (Тербоч, Шебёк) – 30:19     5:1 Леонард (Фолк, Ткачук) – 38:13 (pp)     5:2 Эрдей (Хорват, Хари) – 47:15     5:3 Торняи (Тербоч, Шебёк) – 54:09     6:3 Ткачук (Хэгенс) – 56:45     7:3 Планте (Леонард, Новак) – 59:33    

На 10-й минуте защитник сборной США Джастин Фолк забил первый гол. На 19-й минуте нападающий Мэттью Ткачук удвоил преимущество американцев. На 23-й минуте форвард Райан Леонард забросил третью шайбу американской команды. На 28-й минуте Фолк укрепил преимущество США, оформив дубль.

На 31-й минуте нападающий Чанад Эрдей сократил отставание сборной Венгрии. На 39-й минуте Леонард забил пятый гол американцев, оформив дубль. На 48-й минуте форвард Чанад Эрдей отыграл одну шайбу венгров. На 55-й минуте защитник Габор Торняи забил третий гол венгерской команды.

На 57-й минуте Мэттью Ткачук оформил дубль. На последней минуте американский нападающий Макс Планте установил окончательный счёт — 7:3.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. США и Венгрия выступают в группе А с командами Латвии, Финляндии, Великобритании, Швейцарии, Австрии и Германии.

