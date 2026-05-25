США одержала крупную победу над сборной Венгрии на ЧМ-2026

Сегодня, 25 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Венгрии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали американские хоккеисты со счётом 7:3.

На 10-й минуте защитник сборной США Джастин Фолк забил первый гол. На 19-й минуте нападающий Мэттью Ткачук удвоил преимущество американцев. На 23-й минуте форвард Райан Леонард забросил третью шайбу американской команды. На 28-й минуте Фолк укрепил преимущество США, оформив дубль.

На 31-й минуте нападающий Чанад Эрдей сократил отставание сборной Венгрии. На 39-й минуте Леонард забил пятый гол американцев, оформив дубль. На 48-й минуте форвард Чанад Эрдей отыграл одну шайбу венгров. На 55-й минуте защитник Габор Торняи забил третий гол венгерской команды.

На 57-й минуте Мэттью Ткачук оформил дубль. На последней минуте американский нападающий Макс Планте установил окончательный счёт — 7:3.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. США и Венгрия выступают в группе А с командами Латвии, Финляндии, Великобритании, Швейцарии, Австрии и Германии.