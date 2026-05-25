Чехия — Норвегия, результат матча 25 мая 2026 года, счет 1:4, ЧМ по хоккею 2026

Сборная Чехии потерпела поражение от Норвегии на чемпионате мира — 2026
Сегодня, 25 мая, во Фрибуре (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Чехии и Норвегии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали норвежские хоккеисты со счётом 4:1.

ЧМ-2026 . Группа B
25 мая 2026, понедельник. 17:20 МСК
Чехия
Окончен
1 : 4
Норвегия
0:1 Сальстен – 02:59     0:2 Брандсегг-Нюгор (Вестерхейм) – 06:49     1:2 Хмеларж – 15:47     1:3 Рённильд (Сальстен, Петтерсен) – 48:10     1:4 Брандсегг-Нюгор (Эстби, Коблар) – 54:17    

На третьей минуте нападающий сборной Норвегии Ховар Сальстен забил первый гол. На седьмой минуте форвард Микаэль Брандсегг-Нюгор удвоил преимущество норвежцев. На 16-й минуте нападающий Ярослав Хмеларж сократил отставание команды Чехии. На 49-й минуте форвард Мартин Рённильд вернул норвежской сборной былое преимущество. На 55-й минуте Брандсегг-Нюгор оформил дубль и установил окончательный счёт — 4:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Чехия и Норвегия выступают в группе B с командами Дании, Канады, Италии, Словакии, Швеции и Словении.

